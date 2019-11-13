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كريستيانو يفكر في العودة إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 23:54

كريستيانو يفكر في العودة إلى ريال مدريد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن صفوف فريقه، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني من جديد.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن العلاقة تدهورت بين رونالدو ومدربه في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، وهذا ظهر جليًا عند استبدال الدون البرتغالي أمام ميلان مطلع الأسبوع الجاري.

وخرج رونالدو غاضبًا من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلًا من الجلوس على دكة البدلاء، بل وغادر الاستاد قبل نهاية مباراة فريقه بـ 3 دقائق.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.

لكن بداية رونالدو الباهتة هذا الموسم وخلافه مع ماوريسيو ساري، قد يتسبب في رحيل اللاعب عن يوفنتوس.

يذكر أن رد فعل رونالدو، على قرار استبداله أمام ميلان، كان سيئًا للغاية، حيث سب الدون البرتغالي، مدربه ساري بوالدته، قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ماوريسيو ساري
#ريال مدريد

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