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مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من أحد نجومه!

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 14:14

مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من أحد نجومه!
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للاستغناء عن أحد نجومه من أجل تمويل صفقة ضم النرويجي، إيرلينغ هالاند، من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليًا بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيرحب بأي عروض مقدمة من أندية أخرى بشأن أليكسيس سانشيز، من أجل التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع، بجانب تمويل صفقة هالاند.

ويسعى المان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي.


#مانشستر يونايتد
#إيرلينغ هالاند
#أولي جونار سولسكاير
#أليكسيس سانشيز

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