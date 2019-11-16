6 ضربات تثير قلق ليفربول في سباق البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يعاني من لعنة الإصابات التي لاحقت عددا من لاعبيه، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت، أن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، يفتقد حاليا 6 لاعبين بسبب الإصابة.

فقبل التوقف الدولي، كان جويل ماتيب وشيردان شاكيري غائبين، ثم ثبتت معاناة محمد صلاح من إصابة في الكاحل، بعدما انضم لمعسكر منتخب مصر، ولم يتحدد بعد موعدا لعودته.

كما أن أندي روبرتسون، تم استبعاده أيضًا من تشكيلة اسكتلندا، في تصفيات يورو 2020، بسبب إصابة في الكاحل، واعترف اللاعب أنه لم يكن يتدرب لمدة أسبوعين.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي اليوم معاناة جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول، من مرض يمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة، برفقة الأسود الثلاثة.

كما أصيب المدافع جو غوميز في ركبته، خلال كرة مشتركة مع كيران تريبير، في تدريبات منتخب إنجلترا.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريمييرليغ حاليا، برصيد 34 نقطة، متفوقًا بـ8 نقاط على تشيلسي وليستر سيتي، صاحبي المركزين الثاني والثالث.