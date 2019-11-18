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باريس سان جيرمان يحدد خليفة نيمار

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 09:33

باريس سان جيرمان يحدد خليفة نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حدد خليفة نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، تحسبا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حال رحيل نيمار عن حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يستعد لمرحلة ما بعد نيمار، خاصة وأن اللاعب البرازيلي كان يرغب بشدة في العودة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ونوهت أن سان جيرمان يريد البقاء ضمن أندية نخبة كرة القدم الأوروبية، ولذلك سينافس مانشستر يونايتد على صفقة جادون سانشو.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كشفت عن أن بوروسيا دورتموند منفتح لإمكانية بيع سانشو، إلا أنه لن يسمح برحيله بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.


#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#جادون سانشو

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