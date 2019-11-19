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كريستيانو يسعى لإنهاء أزمته مع مدرب يوفنتوس

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 19:11

كريستيانو يسعى لإنهاء أزمته مع مدرب يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

عاد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو، للانضمام إلى تدريبات فريقه استعدادا لاستئناف مباريات "السيدة العجوز".

وساهم كريستيانو بتأهل منتخب بلاده إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما أحرز ثلاثية في شباك ليتوانيا وهدف في مرمى لوكسمبورغ.

وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن رونالدو وصل ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى كونتيناسا مقر تدريبات يوفنتوس، بعد عودته من الالتزام الوطني مع البرتغال.

وأضاف أن الدون سيبدأ الاندماج في تدريبات يوفنتوس استعدادًا للمباراة المقبلة أمام أتالانتا، والمقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

ولفت الموقع إلى أن رونالدو سيحاول إغلاق القضية التي أثيرت مؤخرًا عقب استبداله أمام ميلان، بالجولة الـ12، وحالة الغضب التي ظهرت عليه من قرار مدربه ماوريسيو ساري.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#ماوريسيو ساري
#الدوري الإيطالي

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