مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي بهدفين لهدف

فاز فريق مانشستر سيتي في مباراة القمة أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين ورياض محرز، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي اللاعب نغولو كانتي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

اقترب دي بروين من افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي، في الدقيقة الرابعة، عندما تلقى تمريرة مميزة من أجويرو، ليسدد بجانب القائم البعيد لمرمى تشيلسي.

ورد تشيلسي بالطريقة ذاتها في الدقيقة الثامنة، عندما هيأ أبراهام الكرة لويليان، الذي سدد بمحاذاة القائم البعيد.

وجرب محرز حظه بتسديدة ارتدت من المدافع، في الدقيقة 12.

وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى مانشستر سيتي، لتصل الكرة إلى توموري، الذي سددها خطيرة بجوار القائم الأيسر، في الدقيقة 15.

ومنح كانتي التقدم لتشيلسي في الدقيقة 21، عندما مرر كوفاسيتش الكرة إلى الفرنسي المتقدم، الذي حوّلها نحو المرمى خادعا الحارس إيديرسون.

وسرعان ما حقق سيتي التعادل في الدقيقة 29، عندما ذهبت الكرة إلى دي بروين، الذي تخلص من جورجينيو بطريقة رائعة، قبل أن يسدد كرة ارتدت من زوما وتوموري، لتخدع الحارس كيبا وتسكن المرمى.

وواصل سيتي ضغطه، ليسجل محرز الهدف الثاني في الدقيقة 37، عندما وصلته الكرة في الناحية اليمنى، ليمر من بين مدافعين، ويصوب كرة زاحفة في الزاوية البعيدة لمرمى السيتي.

وهز أجويرو العارضة في الدقيقة 43، بعدما استغلاله تمريرة خاطئة من الحارس كيبا.

وحصل محرز على الكرة في الناحية اليمنى، ليطلق تسديدة قوية ابتعدت عن مرمى تشيلسي، في الدقيقة 49.

وأجرى جوارديولا تبديله الأول، بإشراك الألماني إلكاي جوندوجان مكان رودري.

وأرغم دي بروين الحارس كيبا، على القيام بتدخل صعب بأطراف أصابعه، ليتصدى لتصويبته في الدقيقة 55.

ووصلت الكرة إلى محرز داخل منطقة جزاء البلوز، ليسدد بتهور فوق المرمى، من مسافة قريبة بالدقيقة 65، قبل لحظات من دخول فيل فودين مكان دافيد سيلفا.

وخرج أبراهام ليدخل مكانه المهاجم البلجيكي، ميتشي باتشواي، بينما شارك ماسون مونت محل جورجينيو أيضا في تشكيلة تشيلسي.

ومال اللعب إلى الهدوء في الدقائق العشرين الأخيرة، وهيأ ويليان الكرة لنفسه خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسددها فوق المرمى بقليل، في الدقيقة 80.

ونفذ البديل مونت ركلة حرة، بالكاد ابتعدت عن الزاوية العليا لمرمى سيتي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يلغي الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، هدفا لسيتي في الدقيقة 94، بدعوى تسلل صاحبه ستيرلينج، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (2-1).