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10 لاعبين عرب يتصارعون على الكرة الذهبية بأفريقيا

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 14:36

10 لاعبين عرب يتصارعون على الكرة الذهبية بأفريقيا
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، عن المرشحين لحصد لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019.

وشملت القائمة المكونة من 30 لاعبا، 10 لاعبين عرب من بينهم رباعي الجزائر وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي مغربي.

وتضم القائمة الرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

وضمت القائمة الثنائي المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وحكيم زياش صانع ألعاب أياكس الهولندي والثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري.

وضمت أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي ومواطنه كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وإدريسا جايي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي.

ويتواجد بالقائمة أندريه أونانا الحارس الكاميروني نجم أياكس الهولندي والملجاشي كارلوس والحارس الأوغندي دينيس أونيانجو والكاميروني إريك موتينغ والتوجولي لابا كودجو والغاني جوردان أيو والتنزاني مبوانا ساماتا والمالي موسى ماريجا والغيني نابي كيتا والإيفواري نيكولاس بيبي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وضمت القائمة النيجيري أوديون إيجالو هداف أمم أفريقيا وويلفريد نديدي وفيكتور أوسيمين بجانب الإيفواري ويلفرييد زاها والغاني توماس بارتي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد فاز بلقب أفضل لاعب في آخر عامين بالقارة السمراء متفوقًا على السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانغ.

ويقام حفل تسليم جوائز الكاف في مدينة الغردقة بمصر يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل.


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