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آرسنال يحدد خليفة إيمري

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 14:15

آرسنال يحدد خليفة إيمري
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي اختار مدير فني جديد من أجل قيادة تدريب الفريق، خلفا للمدرب المقال أوناي إيمري.

وكان آرسنال اتخذ قرارًا بإقالة إيمري، بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت باليوروبا ليغ.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة آرسنال تسعى للتعاقد مع برندان رودغرز، المدير الفني الحالي لليستر سيتي، والذي يقدم نتائج رائعة مع "الثعالب" وضعتهم في المركز الثاني في جدول البريمييرليغ خلف ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال وضع قائمة أولية لمنصب المدير الفني، تضم كلًا من، برندان رودغرز وميكل أرتيتا وباتريك فييرا وماكس أليجري ونونو إسبريتو سانتو وماوريسيو بوكيتينو وكارلو أنشيلوتي.

وتتحكم القيود المالية بعد سنتين متتاليتين من الغياب عن دوري أبطال أوروبا في اسم المدير الفني الجديد، فمن المتوقع ألا تقل مطالب أليغري وبوكيتينو سنويًا عن 10 ملايين جنيه إسترليني.

نفس الأمر بالنسبة لرودغرز، والمتوقع أن يكلف آرسنال الكثير لإخراجه من ليستر، حيث دفع ليستر 12.5 مليون جنيه إسترليني، نظير التعاقد معه من سيلتيك، وبالتالي سيطلبون تعويضًا كبيرًا، خاصة في ظل تألقه معهم بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، يحظى رودغرز بتأييد كبير في استاد الإمارات، ويُعتقد أنه من أوائل المرشحين لشغل هذا المنصب، لكن سيكون من الصعب أن يتم الأمر في وسط الموسم.

ومن المتوقع أن يحافظ السويدي فريدريك ليونبيرج على منصبه مديرًا فنيًا لآرسنال حتى نهاية الموسم، خاصة إذا تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.


#آرسنال
#أوناي إيمري
#برندان رودغرز

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