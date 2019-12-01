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ريال مدريد قدم عرضا لمورينيو لخلافة زيدان

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 09:16

ريال مدريد قدم عرضا لمورينيو لخلافة زيدان
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني قدم عرضا للمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، لخلافة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للميرنغي.

وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر في لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني زاهافي.

وأوضحت أن "سبيشيال وان" غادر الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعدًا لرفض أي عرض يقدمه ريال مدريد.

وأكدت "ذا صن" أن ريال مدريد لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك محاولات من بوروسيا دورتموند وميلان وليون بالإضافة إلى غوانغزو إيفرغراند الصيني، والذي عرض 40 مليون إسترليني سنويًا خالية الضرائب.

يذكر أن مورينيو تولى القيادة الفنية لتوتنهام بشكل رسمي يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلفًا لماوريسيو بوكيتينو.


#ريال مدريد
#جوزيه مورينيو
#زين الدين زيدان
#توتنهام هوتسبير

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