  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يطمع بضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 18:29

يوفنتوس يطمع بضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان
عرب ٤٨

كشفت الصحف الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يطمع في ضم عدة لاعبين بصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس استغلوا التفاوض مع إدارة بي إس جي، لإتمام صفقة تبادلية بين اللاعبين ليفين كورزاوا وماتيا دي تشيليو، لمعرفة رد فعل النادي الباريسي بشأن مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي.

وأضافت أن إدارة السيدة العجوز، تأكدت أن باريس سان جيرمان ينوي تفعيل بند شراء إيكاردي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وسداد المبلغ المتفق عليه 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي يميل للاستمرار مع الفريق الباريسي لشعوره بالسعادة والارتياح لأجواء العاصمة الفرنسية.

ولفتت إلى أن صيام ماورو إيكاردي، عن التهديف في آخر 5 مباريات، لم يقلق توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، الذي يريد أيضًا استمرار اللاعب بعد انتهاء إعارته.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عودة من الإصابة: هازارد يتدرب للمرة الأولى بعد غيابه
عودة من الإصابة: هازارد يتدرب للمرة الأولى بعد غيابه

2020-01-30

ريال مدريد يسحق سرقسطة
ريال مدريد يسحق سرقسطة

2020-01-30

صلاح يتصدر هدافي ليفربول
صلاح يتصدر هدافي ليفربول

2020-01-30

الأكثر قراءة

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن"

2020-01-29
تفاصيل

تفاصيل "صفقة القرن": القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. غزة...

2020-01-29
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-01-29
لجنة الانتخابات المركزية تشطب ترشيح النائبة يزبك

لجنة الانتخابات المركزية تشطب ترشيح النائبة يزبك

2020-01-29
الخطورة في

الخطورة في "صفقة القرن"

2020-01-29