يوفنتوس يطمع بضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان

كشفت الصحف الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يطمع في ضم عدة لاعبين بصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس استغلوا التفاوض مع إدارة بي إس جي، لإتمام صفقة تبادلية بين اللاعبين ليفين كورزاوا وماتيا دي تشيليو، لمعرفة رد فعل النادي الباريسي بشأن مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي.

وأضافت أن إدارة السيدة العجوز، تأكدت أن باريس سان جيرمان ينوي تفعيل بند شراء إيكاردي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وسداد المبلغ المتفق عليه 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي يميل للاستمرار مع الفريق الباريسي لشعوره بالسعادة والارتياح لأجواء العاصمة الفرنسية.

ولفتت إلى أن صيام ماورو إيكاردي، عن التهديف في آخر 5 مباريات، لم يقلق توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، الذي يريد أيضًا استمرار اللاعب بعد انتهاء إعارته.