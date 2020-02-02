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كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 19:27

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق فريق يوفنتوس الفوز على ضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو (هدفان) وماتياس دي ليخت.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت بعد مرور 8 دقائق من انطلاق اللقاء لصالح فيورنتينا، بعدما سدد بولجار تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح تشيزني في الإمساك بها.

واستحوذ يوفنتوس على الكرة استحواذًا سلبيًا دون أي خطورة على مرمى دراجوفسكي، حيث نجح دفاع الضيوف في التمركز بشكل صحيح وجيد وحرم لاعبي اليوفي من أي هجمات أو خطورة في النصف الأول من الشوط الأول.

وكاد كييزا أن يسجل أولى أهداف اللقاء بطريقة رائعة، بعد عرضية من الناحية اليمنى لعبها بيناسي بالكعب لتمر إلى كييزا الذي لعبها بالكعب أيضًا وأبعدها تشيزني بأطراف أصابعه بعيدًا عن مرماه.

وواصل كييزا محاولاته الجدية على المرمى، بعدما ترك الاستحواذ ليوفنتوس، وبعد دقيقة واحدة من فرصة كييزا، سدد بول ليرولا تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، واصل تشيزني تألقه ليبعدها عن مرماه.

وجاءت أولى محاولات يوفنتوس بعد مرور 26 دقيقة، فبعد تمريرة رونالدو إلى بنتانكور، سدد الأخير تسديدة من مسافة بعيدة، نجح حارس الفيولا في إبعادها بنجاح.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليوفنتوس بعد العودة لتقنية الفيديو عندما سدد بيانيتش الكرة وارتطمت بذراع بيزيلا داخل المنطقة، نجح رونالدو في تحويلها لأولى أهداف اللقاء بالدقيقة 39.

وكاد بيناسي أن يسجل التعادل في الدقيقة 63، بعدما استلم كرة من كييزا على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية مرت بجوار مرمى يوفنتوس.

رد يوفنتوس جاء سريعًا، وبعد ثوانٍ قليلة، مر دوجلاس كوستا وتوغل في الناحية اليمنى ومرر كرة أرضية داخل منطقة الستة يادرة، لتجد هيغوين الذي يسدد الكرة بلمسة مميزة إلا أن دراجوفسكي كان لها بالمرصاد وأبعدها بأطراف أصابعه.

رابيو حاول التسديد من مسافة بعيدة، وسنحت له الفرصة بالدقيقة 72 ليسدد كرة قوية تمكن دراجوفسكي من الإمساك بها.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة بنتانكور من قبل تشيكيريني مدافع الفيولا، أكدتها تقنية الفيديو، نجح كريستيانو في تحويلها لهدف ثانٍ بنفس الطريقة في الدقيقة 80.

وختم ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 91، بعد ركلة ركنية نفذها ديبالا وارتقى لها دي ليخت وحولها برأسية في الشباك.

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#يوفنتوس
#فيورنتينا
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإيطالي

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا

كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا

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