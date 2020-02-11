  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 22:32

برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق برشلونة الإسباني، عن مدة غياب نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، عن المباريات في أعقاب الإصابة التي تعرض لها.

وخضع ديمبلي لجراحة في فنلندا، بعد إصابته بمزق في الأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن عثمان ديمبلي خضع لجراحة ناجحة في فنلندا، تحت إشراف الطبيب لاسيه لمباينن.

وأضاف بيان النادي الكاتالوني أن عثمان ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبًا.

يذكر أن برشلونة يحق له استبدال ديمبلي بلاعب آخر في قائمته المحلية، إذا أقرت لجنة طبية من رابطة الليغا أن النجم الفرنسي سيغيب لأكثر من 5 أشهر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عثمان ديمبلي
#برشلونة

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!
مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!

2020-02-11

هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟
هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟

2020-02-11

يوفنتوس يخطط لمفاجأة مدوّية!
يوفنتوس يخطط لمفاجأة مدوّية!

2020-02-11

الأكثر قراءة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة "صفقة القرن"

2020-02-10
الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10