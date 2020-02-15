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هل يمنع ليفربول صلاح من المشاركة في الأولمبياد؟

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 15:08

هل يمنع ليفربول صلاح من المشاركة في الأولمبياد؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي باستطاعته منع نجمه المصري، محمد صلاح، من المشاركة وتمثيل بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، قد أعلن عزمه ضم صلاح ضمن قائمة اللاعبين فوق السن في صفوف الفراعنة بالأولمبياد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح ليفربول، حق منع صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ملزم بالسماح لصلاح وساديو ماني ونابي كيتا بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا خلال كانون الثاني/يناير المقبل، إذا تم اختيار اللاعبين من قبل منتخباتهم الوطنية.

وإذا قرر ليفربول، منع اللاعبين من السفر، فلن يسمح لهم بالمشاركة مع الريدز منذ بداية المعسكر التحضيري لمنتخباتهم، وحتى تنتهي مشاركتهم بالبطولة القارية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه اللوائح التي يفرضها الفيفا لا تنطبق على الأولمبياد، لأنها ليست ضمن أجندة الاتحاد الدولي حتى 2024.

وقال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لصحيفة ذا صن "الأولمبياد وجميع مسابقات الاتحاد التي يتم خلالها وضع قيود خاصة بالسن، غير مدرجة في الأجندة الدولية خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وبالتالي فإن الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبين أن يشاركوا بهذه المنافسات".

يذكر أن في حالة مشاركة صلاح بالأولمبياد مع منتخب مصر، لن يتمكن من خوض معسكر إعداد ليفربول، كما أنه سيغيب عن الريدز مطلع الموسم المقبل.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#أولمبياد
#طوكيو
#منتخب مصر

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