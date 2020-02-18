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برشلونة يحسم صفقة بديل ديمبلي المصاب

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 09:04

برشلونة يحسم صفقة بديل ديمبلي المصاب
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، طلب التعاقد مع مهاجم ليغانيس، مارتين بريثويت، ليحل مكان اللاعب المصاب، عثمان ديمبلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر دفع الشرط الجزائي في عقد بريثويت الذي يبلغ 18 مليون يورو، وقد يتم إبرام الصفقة، اليوم الثلاثاء، أو الأربعاء.

وأضافت "وكلاء بريثويت الآن في برشلونة للتفاوض على الصفقة، حيث سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات ونصف، حتى صيف 2023".

وكان برشلونة قد حصل على تصريح من اللجنة الطبية لليغا، لإتمام التعاقد مع مهاجم، رغم نهاية سوق الانتقالات، بسبب إصابة ديمبلي وغيابه لمدة 6 أشهر.

وبدأ بريثويت (28 عاما)، مسيرته في صفوف إسبيجرج الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى تولوز وبوردو في فرنسا، ثم ميدلسبره الإنجليزي، قبل أن ينضم لليغانيس، على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير 2019.

وتعاقد ليغانيس مع اللاعب بشكل نهائي الصيف الماضي، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي كأس الملك لعب مباراة وحيدة وسجل هدفين.

وعلى المستوى الدولي، لعب بريثويت 39 مباراة، وسجل 7 أهداف مع منتخب الدانمارك منذ عام 2013.

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#برشلونة
#كيكي سيتين
#مارتين بريثويت
#ليغانيس
#عثمان ديمبلي

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