ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ الألماني، في ظل رغبة الأخير بالحصول على خدمات نجم الأول، ليروي ساني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن النادي البافاري لا زال مهتمًا بضم ساني، الصيف المقبل، إلا أن المفاجأة هي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع سيرجي جنابري، جناح بايرن.

وأشارت إلى أن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، شاهد جنابري أكثر من مرة، كما أرسل كشافي النادي لرؤيته في المباريات عن قرب.

ولفتت الصحيفة إلى احتمال إجراء صفقة تبادلية بين الناديين، ينتقل من خلالها ساني إلى بايرن وجنابري إلى السيتي.

يذكر أن بايرن طارد ساني الصيف الماضي، لكن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي أدت لتأجيل الصفقة.