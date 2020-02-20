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برشلونة يتعاقد مع مارتن بريثويت من نادي ليجانيس

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 17:23

برشلونة يتعاقد مع مارتن بريثويت من نادي ليجانيس
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

تعاقد نادي برشلونة، مع مارتن بريثويت مع المهاجم الدنمركي من نادي ليجانيس المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم مقابل 18 مليون يورو، بعد أن أخذ إذن رابطة الدوري لضم لاعب في فترة ليست متاحة للانتقالات.

وقال بطل الدوري الإسباني في بيان يوم الخميس إنه دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وسينضم للنادي بعقد حتى يونيو حزيران 2024 وشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.

وسيقدم برشلونة المهاجم الدنمركي الدولي ابن الـ28 عامًا، الذي سجل ستة أهداف في الدوري في 21 مباراة مع ليجانيس هذا الموسم، رسميًا في أستاد كامب نو في وقت لاحق يوم الخميس.

وقدم برشلونة طلبا لضم لاعب خارج فترة الانتقالات بسبب غياب مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لستة أشهر بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقرر برشلونة عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات في كانون الثاني/ يناير بعد ابتعاد لويس سواريز لأربعة أشهر عقب جراحة في الركبة لكنه أصبح بحاجة لمهاجم آخر بعد إصابة الفرنسي الدولي ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب ديمبلي لستة أشهر بعد خضوعه لجراحة هذا الشهر، وعلى عكس بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا، تستطيع الأندية في إسبانيا ضم لاعبين خارج فترة الانتقالات في ظروف خاصة.

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#برشلونة
#تعاقد
#مارتن بريثويت
#الدوري الإسباني

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