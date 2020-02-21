عقبة تهدد مسيرة راموس مع ريال مدريد!

أفادت تقارير صحفية، بأن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قد يواجه عقبة في تجديد عقده مع فريقه.

وينتهي عقد راموس (33 عامًا) مع ريال مدريد في صيف 2021، أي أنه سيبلغ من العمر وقتها 35 عامًا.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد لن يتمكن من تقديم عقد مغري لراموس بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى وصوله لعامه الخامس والثلاثين مع نهاية عقده الحالي.

وأشار التقرير إلى رحيل راموس عن ريال مدريد في صيف 2021، هو الأكثر ترجيحًا حتى الآن.

ورغم ذلك، إذا قدم راموس مستوى مرضيا الموسم المقبل، سيتجه مسؤولو الريال لتجديد عقده، ولكن ليس بالرقم الذي يرضي طموحات اللاعب.