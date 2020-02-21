  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

عقبة تهدد مسيرة راموس مع ريال مدريد!

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 09:49

عقبة تهدد مسيرة راموس مع ريال مدريد!
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قد يواجه عقبة في تجديد عقده مع فريقه.

وينتهي عقد راموس (33 عامًا) مع ريال مدريد في صيف 2021، أي أنه سيبلغ من العمر وقتها 35 عامًا.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد لن يتمكن من تقديم عقد مغري لراموس بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى وصوله لعامه الخامس والثلاثين مع نهاية عقده الحالي.

وأشار التقرير إلى رحيل راموس عن ريال مدريد في صيف 2021، هو الأكثر ترجيحًا حتى الآن.

ورغم ذلك، إذا قدم راموس مستوى مرضيا الموسم المقبل، سيتجه مسؤولو الريال لتجديد عقده، ولكن ليس بالرقم الذي يرضي طموحات اللاعب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سيرجيو راموس
#ريال مدريد

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع بوغبا
يوفنتوس يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع بوغبا

2020-02-21

أول تعليق لصلاح حول الخسارة أمام أتلتيكو مدريد
أول تعليق لصلاح حول الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

2020-02-20

برشلونة يتعاقد مع مارتن بريثويت من نادي ليجانيس
برشلونة يتعاقد مع مارتن بريثويت من نادي ليجانيس

2020-02-20

الأكثر قراءة

ألمانيا: 9 قتلى في عمليتي إطلاق نار

ألمانيا: 9 قتلى في عمليتي إطلاق نار

2020-02-20
استطلاع: تفوق الليكود على

استطلاع: تفوق الليكود على "كاحول لافان"

2020-02-20
اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات

اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات

2020-02-20
منفذ هجومي هاناو تحرك بدافع الكراهية وانتحر قرب والدته

منفذ هجومي هاناو تحرك بدافع الكراهية وانتحر قرب والدته

2020-02-20
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو وبينيت يصفان واقعا أمنيا زائفا

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو وبينيت يصفان واقعا أمنيا زائفا

2020-02-20