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بايرن ميونخ يواجه عقبة في ضم ساني

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 15:30

بايرن ميونخ يواجه عقبة في ضم ساني
النجم الألماني ليروي ساني (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يواجه عقبة في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وترى إدارة الفريق البافاري أن موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد ترجح كفة الفريق في مواصلة سيطرته المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن، يبدو أن آمال بايرن ميونخ في التعاقد مع الدولي الألماني قد تتلقى ضربة قوية للغاية، فقد ذكرت أكثر من وسيلة إعلام ألمانية، أن صفقة انتقال ساني إلى بايرن يحوم حولها الشك، بسبب وكيل أعمال اللاعب فالي رمضاني.

وكانت السلطات الإسبانية، قد فتشت منزل فالي رمضاني بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

ونقلت قناة "سكاي سبورت" عن ماكس بيليفيلد الخبير في سوق الانتقالات، إن اسم ليروي ساني سيظهر أيضا في وسائل الإعلام، التي ستتحدث عن قضية وكيل أعماله.

وأضاف أن هذه التغطية الصحفية سيكون لها وقع سلبي على ساني.

وتابع "بايرن ميونخ سيراقب الوضع عن كثب، وسيواصل التحدث مع وكيل أعمال اللاعب وقد قام الفريق بذلك بالفعل".

وفي المقابل، رد فالي رمضاني على تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وقال في مقابلة خص بها صحيفة "بيلد" الألمانية "كان لدي فحص ضريبي عادي مثل ما يجب على كل شخص القيام به. سنرى ما سيظهر".

وكان ليروي ساني (24 عاما) قد فسخ عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المُعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين، وتعاقد مع وكيل الأعمال فالي رمضاني (57 عاما)، الذي أصبح من بين أقوى الشخصيات النافذة في سوق الانتقالات.

يشار إلى أن صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ، يُتوقع أن تُكلف خزينة النادي حوالي 200 مليون يورو بين قيمة الشرط الجزائي وراتب اللاعب، في حال وقع مع الفريق البافاري على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، حسبما أوردت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

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#بايرن ميونخ
#ليروي ساني
#مانشستر سيتي

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