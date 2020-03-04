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تشيلسي يسعى لضم دوناروما

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 08:50

تشيلسي يسعى لضم دوناروما
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن حارس مرمى آيه سي ميلان الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مسؤولي تشيلسي أجروا اتصالا بمينو رايولا، وكيل دوناروما، لضمه إلى البلوز في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم راتب سنوي لدوناروما يبلغ 7 ملايين إسترليني، لإغرائه بالانتقال إلى لندن.

ويبحث تشيلسي حاليا عن حارس جديد، نظرا لعدم قناعة فرانك لامبارد، مدرب البلوز، بقدرات كيبا أريزابالاجا.

يذكر أن عقد دوناروما مع ميلان ينتهي في صيف 2021، ولم يصل رايولا إلى اتفاق مع مسؤولي الروسونيري بشأن التجديد حتى الآن.

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#تشيلسي
#جيانلويجي دوناروما
#ميلان

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