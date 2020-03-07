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ريال مدريد يفقد لاعبين بارزين في مواجهة بيتيس

تاريخ النشر: 07/03/2020 - 18:30

ريال مدريد يفقد لاعبين بارزين في مواجهة بيتيس
(أ ب)
عرب ٤٨

أتم ريال مدريد استعداداته لمواجهة ريال بيتيس المرتقبة والمقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأدى الفريق الملكي مرانه اليوم، في غياب إيسكو ألاركون بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر، وكذلك داني كارفاخال وناتشو فرنانديز لإصابتهما بالأنفلونزا.

ويفتقد زيدان بالفعل جهود ماركو أسينسيو، الذي أصبح في المراحل الأخيرة، من عملية تعافيه من الإصابة الخطيرة، التي تعرض لها في الركبة، أثناء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكذلك يغيب البلجيكي إيدين هازارد، الذي خضع الأسبوع الماضي لعملية جراحية في الكاحل.

وبذلك، أصبح هناك خمسة لاعبين غير متاحين لمواجهة ريال بيتيس، في حين تدرب باقي الفريق بشكل طبيعي.

ويتصدر ريال مدريد الليغا بـ56 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على برشلونة الوصيف.

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#ريال مدريد
#ريال بيتيس
#إيسكو
#داني كارفاخال
#ناتشو فرنانديز
#الدوري الإسباني

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