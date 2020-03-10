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بسبب كورونا: مباريات الدوري الإسباني بدون جمهور

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 18:47

بسبب كورونا: مباريات الدوري الإسباني بدون جمهور
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الحكومة الإسبانية أقرت رسميا، إقامة مباريات الدوري في الجولتين المقبلتين 28 و29 بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب ساعات من قرار الحكومة الإيطالية بتعليق كافة المسابقات في إيطاليا، بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير هناك.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القرار يشمل جميع المسابقات المقامة في إسبانيا في جميع الألعاب.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن القرار سيمتد لمدة 15 يومًا فقط، إلا أنه لا يوجد تأكيد في هذا الصدد.

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا، اليوم أيضًا، أن مباراته أمام نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ستقام بدون حضور جماهيري.

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#كورونا
#الدوري الإسباني

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