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هل يتم إلغاء الدوري الإسباني بسبب كورونا؟

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 22:29

هل يتم إلغاء الدوري الإسباني بسبب كورونا؟
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الدوري الإسباني يواجه تهديدا جديا بالإلغاء هذا الموسم في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر عقد اجتماع حاسم لمصير الدوري، غدًا الخميس، بين الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، وسيناقش قرار إيقاف المباريات في الدرجتين الأولى والثانية.

وذكرت تقارير أن إيقاف المباريات تمامًا لمدة 15 يومًا هو القرار الأقرب، لمعرفة كيف سيتطور فيروس كورونا في إسبانيا، ثم يتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن البطولة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه في حالة إلغاء البطولة هذا الموسم، سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من الأمين العام لـلاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، لتحديد كيفية اختيار بطل المسابقة.

وأشارت إلى أن في حالة الخلاف بين الطرفين على طريقة اختيار البطل، تنتقل سلطة اتخاذ القرار إلى رئيس الاتحاد الإسباني أو الهيئة التي يفوضها.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ56 نقطة.

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#الدوري الإسباني
#فيروس
#كورونا
#ريال مدريد
#برشلونة

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