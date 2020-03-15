  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليفربول

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 09:13

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليفربول
النجم السنغالي ساديو ماني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تألق ماني في آخر موسمين مع الريدز أبهر زيدان، وجعله الهدف الأول للميرينغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، تواصلوا بالفعل مع ممثلي ماني، وأبلغوهم برغبة النادي في ضمه.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي، يثق في قدرته على إغراء النجم السنغالي بالانتقال إلى "سانتياغو بيرنابيو"، وخوض تحدٍ جديد.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن قيمة صفقة ماني، ستتراوح بين 130 و140 مليون إسترليني.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت جناح ليفربول، بالانتقال إلى صفوف الميرينغي خلال آخر موسمين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ساديو ماني
#ليفربول

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!
كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!

2020-03-15

ميسي: علينا اتباع التعليمات والصحة دائما أولا
ميسي: علينا اتباع التعليمات والصحة دائما أولا

2020-03-14

سان جيرمان يتخذ خطوة جديدة تجاه نيمار!
سان جيرمان يتخذ خطوة جديدة تجاه نيمار!

2020-03-14

الأكثر قراءة

مقتل محمد الشمالي من الرملة...

مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"

2020-03-14
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

2020-03-14
آخر مستجدات انتشار فيروس

آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" في العالم

2020-03-14
هلع من حظر صحي مرتقب:

هلع من حظر صحي مرتقب: "المواد الغذائية ستظل متوفرة"

2020-03-14
الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

2020-03-14