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كوتينيو قد يعود إلى برشلونة في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 14:31

كوتينيو قد يعود إلى برشلونة في حالة واحدة!
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مستقبل النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني، لا زال غامضا.

وانتقل كوتينيو إلى بايرن مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

لكن وبحسب التقارير الواردة من ألمانيا، فإن بايرن لن يفعل بند أحقية الشراء في عقد كوتينيو، نظرًا لعدم تقديمه الأداء المنتظر رفقة الفريق البافاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة كان ينوي تخفيض مطالبه إلى 90 مليون يورو، من أجل تسهيل الأمور على البايرن، لكن النادي الألماني غير مستعد لدفع هذه القيمة أيضا.

وأشار التقرير إلى أن الحل الأقرب حاليًا أمام برشلونة هو خروج كوتينيو معارًا مرة أخرى لمدة موسم مع خيار الشراء، وقد تكون وجهته إلى الدوري الإنجليزي.

وكان كوتينيو قد رحب الموسم الماضي بالانتقال إلى توتنهام، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وأكد التقرير أن برشلونة على استعداد للتنازل عن أموال طائلة في سبيل التخلص من كوتينيو، لدرجة بيعه مقابل 60 مليون يورو فقط في صيف 2021، على الرغم من أنه يعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ النادي (160 مليون يورو).

وختمت الصحيفة بأن كوتينيو قد يعود لصفوف البارسا في حالة واحدة، وهي عدم وجود عرض جيد له في الصيف المقبل.

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#برشلونة
#فيليب كوتينيو
#بايرن ميونخ

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