كورونا: هل تبرع صلاح بـ20 مليونا في مصر؟

أفادت تقارير صحفية، بأن جدلا أثير حول تبرع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بمبلغ 20 مليون جنيه لبلاده، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة لوزير الرياضة المصري السابق، خالد عبد العزيز، أن " تبرع محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا، هو تصرف من مصري أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها".

وفاجأ الوزير السابق متابعيه بحذف التغريدة بعد أقل من ساعة على نشرها.

وعاد عبد العزيز بعد ذلك بتغريدة جديدة حول نفس الموضوع، قال فيها "ما قدمه محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات، هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفي عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا، حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح، اعتذاري".

ولم تعلن أي جهة حكومية رسمية في مصر عن تبرع صلاح، كما أن اللاعب لم يؤكد الأمر.