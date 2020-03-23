كورونا: تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل

نقلت تقارير صحفية، عن عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ديك باوند، قوله إن "دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو، سيتم تأجيلها حتى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد".

وذكر باوند "بناء على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأولمبية الدولية تقرر البت في التأجيل، لم يتم تحديد المعلومات في المستقبل، لكن الألعاب لن تبدأ في 24 تموز/يوليو، وهذا ما أعرفه كثيرًا".

أوقفت الدوريات الرياضية البارزة في جميع أنحاء العالم اللعب إلى أجل غير مسمى للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما أجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يورو 2020 حتى عام 2021.

ومع ذلك، بقيت الألعاب الأولمبية هي الأزمة الأبرز.

وقال وزير الأولمبياد الياباني سايكو هاشيموتو للصحفيين في 17 آذار/مارس إن البلاد ما زالت تمضي في توقع أن يبدأ الحدث في 24 تموز/يوليو.

وقال في تصريح لبي بي سي سبورت: "دورة الألعاب الأولمبية الكاملة هي ما نهدف إليه، سنبذل قصارى جهدنا للتحضير كما هو مقرر حتى تقتنع اللجنة الأولمبية الدولية بأننا قادرون على استضافة الألعاب".

كما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانًا قالت فيه إنها تعتزم الانتظار قبل إجراء مكالمة أخيرة "لا تزال اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة تمامًا بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ومع بقاء أكثر من أربعة أشهر قبل الألعاب، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراء جذري. القرارات في هذه المرحلة، وأي تكهنات في هذه اللحظة ستكون غير مثمرة".

واعترف سيباستيان كو بأن تأخير الألعاب الأولمبية كان مطروحًا على الطاولة، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها الخطوة على الأحداث المقرر إجرائها بالفعل في عام 2021.