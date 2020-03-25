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آرسنال يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 21:48

آرسنال يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مسؤولي آرسنال يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب وسط ريال مدريد.

ولم ينجح خاميس رودريغيز، في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للميرنغي، كما أن علاقته بالمدير الفني زين الدين زيدان ليست جيدة منذ الولاية الأولى للمدرب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يرى أن خاميس رودريغيز قادر على إضافة جودة هجومية للفريق اللندني في الموسم المقبل.

وأوضحت أن مسؤولي آرسنال يتوقعون تألق رودريغيز وتكيفه سريعًا تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، لأن الثنائي يتحدث اللغة الإسبانية.


#آرسنال
#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز

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