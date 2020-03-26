كورونا يهدد بتأجيل أو إلغاء بطورلة يمبلدون للتنس

يدرس منظمو بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، تأجيل أو إلغاء نسخة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا الذي فرض قرارات استثنائية أدت إلى شلل شبه تام على الأجندة الرياضة الدولية.

وأعلن المنظمون في بيان أن البطولة المقررة بين 29 حزيران/ يونيو و12 تموز/ يوليو لن تقام خلف أبواب مغلقة وأن تأجيل البطولة الكبيرة الوحيدة على ملاعب عشبية لوقت لاحق من هذا العام "يحمل مخاطرة وينطوي على صعوبات".

وقال الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا، ريتشارد لويس، "التحدي الذي لا سابق له لفيروس كوفيد 19 يواصل التأثير على حياتنا بطريقة لم نكن نتخيلها، وقلوبنا جميعا مع المصابين والضحايا في المملكة المتحدة وحول العالم".

وتابع "الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين أولوية قصوى ويجب أن نتحلى بالمسؤولية في كل قرار نتخذه. نعمل بجد لتنفيذ خططنا لموسم 2020 وسنعقد اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة الأسبوع المقبل للخروج بقرار".

وأقيمت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم، قبل تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في فوضى عارمة للحركة الرياضية في العالم كله ومنها بطولات اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات للتنس.

وقرر منظمو فرنسا المفتوحة الأسبوع الماضي تأجيل البطولة المقامة على ملاعب رملية لتقام بين 20 أيلول/ سبتمبر والرابع من تشرين الأول/ أكتوبر بدلا من أيار/ مايو بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وبينما أدى تأجيل أولمبياد طوكيو إلى ترك فترة شاغرة لمدة أسبوعين في الجدول في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، فإنه من غير المرجح إقامة ويمبلدون في هذه الفترة.

كما يصعب إقامة ويمبلدون في وقت لاحق من العام لأنها تملك ملعبين‭‭ ‬‬فقط يمكن تغطيتهما ولا يمكن إقامة منافسات الصفوة في ملاعب عشبية مفتوحة في أواخر الصيف.