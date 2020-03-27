رابطة البريمييرليغ: "من الصعب استكمال الموسم!"

أفادت تقارير صحفية، بأن روابط الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجات الأولى والثانية ورابطة اللاعبين المحترفين، اعترفت بصعوبة استكمال الموسم الجاري من المسابقة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الروابط الثلاثة في بيان مشترك نشره الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن مسابقات الدوري لن تستكمل حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل، وأنها ستستكمل فقط عندما يصبح الوضع آمنا، وعندما تسمح الظروف بإقامة المباريات.

وأضاف البيان أن الروابط الثلاثة متوافقة حول ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة من أجل تخفيف الأثر الاقتصادي على كرة القدم الإنجليزية.

واختتم البيان أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات أخرى لصياغة خطة مشتركة للتعامل مع الظروف الصعبة التي توجه الأندية واللاعبين والجماهير.