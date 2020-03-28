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ميلان يضع شرطين لعودة الدوري

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 09:23

ميلان يضع شرطين لعودة الدوري
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكر آيه سي ميلان، أمس الجمعة، أن مسألة عودة الفريق إلى التدريبات جرى تأجيلها لغاية موعد تعتمده السلطات المختصة، بناء على المشورة الطبية في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي في بيان له، نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن صحة وسلامة اللاعبين والجهاز الفني والمجتمع هي الأهم.

وأشار إلى أنه منفتح على الانضمام بشكل جماعي، إلى أفضل حل للأندية والمشجعين وكل المتأثرين، ولمناقشة أي مقترحات من أجل عودة الدوري الإيطالي في الوقت الملائم.

وتابع "هذا مع مراعاة مبدأين، وهما أن النادي سيعود للتدريبات وللعب كرة القدم مرة أخرى، فقط في حالة وجود نصائح من السلطات المختصة وخبراء الصحة، بأن الفترة الحالية آمنة وملائمة لفعل هذا".

وأردف "كما أن أي عودة للتدريبات واللعب، ينبغي أن تكون منظمة وتتم بنفس الظروف، لكل الفرق المشاركة في الدوري".

واختتم ميلان بيانه مؤكدا "سويا سنتغلب على هذه الأزمة، سندعم ونريح بعضنا البعض، وسنجد القوة للمضي قدما.. سيكون هناك وقت للعب كرة القدم مرة أخرى، ستلعب دورها في تعافي هذه الأمة العظيمة".


#ميلان
#الدوري الإيطالي
#كورونا
#فيروس كورونا

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