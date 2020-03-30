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ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 09:35

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" المهتمة بأخبار ليفربول، فإن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، معجب بأداء ديمبلي ويرحب به في آنفيلد.

وغاب ديمبلي (22 سنة) عن برشلونة بداية من النصف الثاني للموسم الحالي بسبب الإصابة، وتأكد عدم قدرته على اللعب لنهاية الموسم.

من جانبه، يرحب ديمبلي باللعب في البريمييرليغ، والتعرف على أجواء الدوري الإنجليزي، على الرغم من عدم تفكيره في ترك برشلونة حتى الآن.

وفي برشلونة، ورغم إيمانهم بقدرات ديمبلي والاتجاه لمنحه فرصة جديدة، إلا أن صبرهم قد نفد بسبب كثرة إصاباته، التي وصلت إلى 11 إصابة، منذ انضمامه للفريق في صيف 2017.

وأشار التقرير إلى أن ديمبلي يحظى باهتمام كبير من قبل آرسنال أيضًا.

ومن المتوقع أن يتراوح السعر المحتمل لبيع ديمبلي ما يقرب من 80 مليون يورو.


#ليفربول
#يورغن كلوب
#عثمان ديمبلي
#برشلونة

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