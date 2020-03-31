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ليفربول يفكر بضم نجم مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 21:28

ليفربول يفكر بضم نجم مانشستر سيتي
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول يخطط للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان ليفربول، قد فقد خدمات جناحه رحيم سترلينغ لصالح مانشستر سيتي قبل 5 أعوام، ليلعب الدولي الإنجليزي دورا كبيرا في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليفربول يفكر جديا في استعادة خدمات سترلينغ، مستغلا قرار حرمان مانشستر سيتي من اللعب في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول سيتعين عليه أولا، معرفة حجم الميزانية المخصصة للانتقالات في نهاية الموسم، قبل تقديم أي عروض رسمية، خصوصا وأن قيمة سترلينغ مرتفعة حاليا في السوق.

ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي سترلينغ، قوله "حتى وإن كان رحيم مرتبطا بمانشستر سيتي، فإنه لم ينس ليفربول، إنه المكان الذي أصبح فيه الرجل واللاعب الذي هو عليه الآن".

وأضاف "بالتأكيد كان هناك جدل حول خروجه من النادي، لكن منذ ذلك الحين، مضى الوقت وأصبح كل شيء ممكن".

وكان سترلينغ قد أكد في مناسبات سابقة أنه يحب ليفربول، رغم قيام الجمهور بالهتاف ضده.


#ليفربول
#مانشستر سيتي
#رحيم سترلينغ

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