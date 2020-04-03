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تشيلسي يتقدم خطوة جديدة لضم كوتينيو

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 14:56

تشيلسي يتقدم خطوة جديدة لضم كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي تقدم خطوة جديدة في سبيل التعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن حتى الصيف المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، إلا أن البافاري لا ينوي الاحتفاظ بالنجم البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ممثلي تشيلسي تواصلوا مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى "ستامفورد بريدج"، رغم وجود أندية أخرى من البريمييرليغ ترغب في ضم اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القيمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بين 60 و80 مليون يورو فقط.

يذكر أن برشلونة يريد التخلص نهائيًا من كوتينيو، لاستغلال أمواله في ضم لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) أو نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).


#تشيلسي
#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#بايرن ميونخ

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