يوفنتوس لا ينوي الاستغناء عن دي ليخت

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي لا ينوي الاستغناء عن خدمات مدافعه، الهولندي ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس واضح للغاية، ويرى أن أي ناد يرغب في ضم دي ليخت، يجب أن يدفع 150 مليون يورو، وهو رقم كبير جدا بالنسبة لمدافع.

وأضافت الصحيفة "مع أزمة فيروس كورونا الحالية، لن يدفع أي ناد هذا المبلغ، وحتى ريال مدريد لن يكون استثناءً نظرًا للأزمة الاقتصادية التي طالت الجميع".

وأشار التقرير، إلى أنه رغم رغبة مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت في نقله من صفوف البيانكونيري، فإن الميرنغي لن يدفع المبلغ المطلوب لضمه.

وأبرز التقرير، تصريحات كيجي مولينار والد صديقة دي ليخت، الذي أكد أن اللاعب سعيد جدًا في تورينو، ومرتاح بتواجده في صفوف الفريق الإيطالي.