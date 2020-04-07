بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة دفاعية

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة دفاعية، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الفريق البافاري يرغب في التعاقد مع ظهير أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينو ديست.

ويهدف مسؤولو العملاق الألماني، لتعزيز الجبهة اليمنى بظهير جديد، مع قرب انتهاء فترة استعارة الإسباني ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ويريد المدرب الألماني هانز فليك جلب الظهير الأميركي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، لمنافسة الفرنسي بينيامين بافارد، بعدما تحول جوشوا كيميتش إلى لاعب ارتكاز.

ورغم إعلان كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي للنادي، تعليق كافة المحادثات الخاصة بالصفقات المحتملة هذا الصيف، إلا أن الشبكة أفادت بوجود مفاوضات سابقة بين الطرفين.

وأشارت الشبكة إلى وجود اهتمام أيضًا من جانب برشلونة بضم اللاعب، الذي يرتبط مع أياكس بعقد ينتهي في صيف 2022.

ورغم صغر سنه، إلا أن ظهير أياكس نجح في الحصول على فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول، الذي نجح معه في صناعة 5 أهداف هذا الموسم بالدوري الهولندي، كما ظهر مع منتخب الولايات المتحدة في 3 مباريات دولية.