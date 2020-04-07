  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 09:28

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة دفاعية
اللاعب الأميركي سيرجينو ديست (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة دفاعية، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الفريق البافاري يرغب في التعاقد مع ظهير أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينو ديست.

ويهدف مسؤولو العملاق الألماني، لتعزيز الجبهة اليمنى بظهير جديد، مع قرب انتهاء فترة استعارة الإسباني ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ويريد المدرب الألماني هانز فليك جلب الظهير الأميركي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، لمنافسة الفرنسي بينيامين بافارد، بعدما تحول جوشوا كيميتش إلى لاعب ارتكاز.

ورغم إعلان كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي للنادي، تعليق كافة المحادثات الخاصة بالصفقات المحتملة هذا الصيف، إلا أن الشبكة أفادت بوجود مفاوضات سابقة بين الطرفين.

وأشارت الشبكة إلى وجود اهتمام أيضًا من جانب برشلونة بضم اللاعب، الذي يرتبط مع أياكس بعقد ينتهي في صيف 2022.

ورغم صغر سنه، إلا أن ظهير أياكس نجح في الحصول على فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول، الذي نجح معه في صناعة 5 أهداف هذا الموسم بالدوري الهولندي، كما ظهر مع منتخب الولايات المتحدة في 3 مباريات دولية.


#بايرن ميونخ
#سيرجينو ديست
#أياكس أمستردام
#برشلونة

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار يبرر سبب معاناته في الموسمين الأخيرين
نيمار يبرر سبب معاناته في الموسمين الأخيرين

2020-04-07

ما موقف غريزمان من مغادرة برشلونة؟
ما موقف غريزمان من مغادرة برشلونة؟

2020-04-06

يوفنتوس لا ينوي الاستغناء عن دي ليخت
يوفنتوس لا ينوي الاستغناء عن دي ليخت

2020-04-06

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع الجرائم الجنسية داخل الأسرة بنسبة 41٪

الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع الجرائم الجنسية داخل الأسرة بنسبة 41٪

2020-04-06
ما شكل العالم بعد كورونا؟

ما شكل العالم بعد كورونا؟

2020-04-06
ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 55

ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 55

2020-04-06
كورونا في الضفة وغزة: 253 إصابة بالفيروس بينها 4 خطيرة

كورونا في الضفة وغزة: 253 إصابة بالفيروس بينها 4 خطيرة

2020-04-06
نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة

2020-04-06