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برشلونة يضع سعرا نهائيا للتخلي عن كوتينيو

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 16:33

برشلونة يضع سعرا نهائيا للتخلي عن كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني وضع سعرا نهائيا مقابل الاستغناء عن خدمات نجمه، البرازيلي فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن النادي البافاري لن يفعل خيار أحقية الشراء في عقده.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإنه رغم ما تردد عن إمكانية رحيل كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، إلا أن برشلونة لا يريد بيعه بأقل من 90 مليون يورو.

وِأشارت إلى أن برشلونة يريد أن يتجنب الخسائر الكبيرة حال بيعه مقابل 80 مليون يورو، خاصة بعد انضمامه في شتاء 2018 مقابل 120 مليون يورو، إلى جانب 40 مليون كمتغيرات.

وأوضح التقرير أن برشلونة لا يمانع إعارة اللاعب مجددًا، ولكن مع وجود خيار إلزامي بالشراء في صيف 2021، حيث سيصل سعره وقتها إلى حوالي 60 مليون يورو، وهو رقم في متناول الأندية المهتمة.

ويعتبر تشيلسي من بين أكثر الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كوتينيو، بنهاية الموسم الجاري، حيث من المتوقع أن يدفع 13 مليون يورو لاستعارة اللاعب، لكن يبقى معرفة ما إذا كان سيقبل بخيار الشراء الإلزامي أم لا.


#برشلونة
#فيليب كوتينيو
#تشيلسي

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