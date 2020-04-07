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ميلان يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 23:33

ميلان يسعى لضم نجم مانشستر سيتي
النجم الإسباني ديفيد سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف الحصول على خدمات أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان يستهدف التعاقد مع الإسباني ديفيد سليفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

وينتهي عقد ديفيد سيلفا مع ناديه مانشستر سيتي في الموسم الحالي، وبالتالي يستطيع اللاعب الإسباني التوقيع إلى أي فريق مجانًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان التقى مؤخرًا بوكلاء ديفيد سيلفا، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وأوضح أن ميلان يعمل على خفض أعمار لاعبي الفريق، لكن سيلفا سيكون قائدًا لهذه المجموعة، لا سيما وأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بات على أبواب الرحيل من الروسونيري بنهاية الموسم الحالي.


#ميلان
#مانشستر سيتي
#ديفيد سيلفا
#زلاتان إبراهيموفيتش

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من عرب 48

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