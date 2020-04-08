ماذا قال سواريز عن إمكانية قدوم نيمار ولاوتارو؟

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، رحبّ بإمكانية ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، ونجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، معتبرا أنه سيكون سعيدا فيما لو تعاقد الفريق مع لاعبين يأتون للمساعدة على تحقيق الأهداف.

وذكر سواريز في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "من الصعب التحدث عن لاعبين جدد اليوم، في ظل ما يعاني منه العالم أجمع، وتوقف كل شيء".

وأضاف "لكن يمكنني أن أتحدث عنهما كلاعبين رائعين، الجميع يعرف نيمار، والتقدير الذي نكنه له في غرفة الملابس، هو لاعب لا جدال عليه، فلا يزال لديه الكثير ليقدمه، وسيكون مُرحبًّا به دائمًا".

وتابع "أما لاوتارو فهو لاعب يتطور بسرعة كبيرة في إيطاليا، إنه مهاجم صريح لديه إمكانيات مذهلة تعكس مدى روعته".

وأكمل "أشعر بالسعادة لأن النادي يريد ضم لاعبين يأتون للمساعدة ويحققون نفس الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بكل شيء، ثم عندما يتعلق الأمر بالمنافسة الشريفة سنكون جاهزين للتحدي معًا".

وزاد "لذا فإن اللاعبين الذين يأتون للقتال من أجل مساعدة الفريق سنرحب بهم دائمًا".

وأكد سواريز أنه لا يعرف أي شيء عن ملف تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في صيف 2021.

وأشار إلى أن ما يشغله حاليًا هو المستقبل وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال سواريز "لا، ما زلت لا أعرف أي شيء عن التجديد، لقد أوضحت من قبل وضعي التعاقدي، ولكن في هذه الأوقات ما يشغلني هو المستقبل، لأن الحالة التي يمر بها العالم تسيطر على تفكيرنا، خاصة كيفية عودة الأمور لطبيعتها".

وأتم "لدي الآن عقد مع النادي ولا أفكر في أي شيء آخر غير استكماله، ثم سيأتي الوقت بالتأكيد للجلوس والتحدث لأن العلاقة جيدة دائمًا".