كيف استفاد باريس سان جيرمان من خدمات نيمار؟

قدّمت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تقريرًا تناقش فيه مكاسب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو"، إن سان جيرمان أنفق 222 مليون يورو على ضم نيمار في 2017، ورغم أن ما حققه اللاعب أقل من المتوقع، إلا أن الصفقة حققت فائدة اقتصادية وإستراتيجية كبيرة للنادي الفرنسي.



وذكرت الصحيفة أنه عقب عام واحد من صفقة نيمار زادت مبيعات القمصان بنسبة 30%، كما تم بيع مليون قميص للنجم البرازيلي. وضاعفت إحدى شركات الملابس عقدها مع سان جيرمان، ليصبح بقيمة 75 مليون يورو سنويا بعد أن كان 25 مليونًا فقط.

ووفقًا لما ورد في التقرير، أن المكاسب لم تتوقف عند مبيعات القمصان إلا أنه تمت مضاعفة قيمة باريس في حقوق البث التلفزيوني عقب انضمام اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الـ"موندو" أنه رغم عدم تحقيق نيمار نجاحات فنية كبيرة مع باريس، لكن قيمته السوقية لا تزال 150 مليون يورو، ما يمنح النادي فرصة لتسويقه بمبلغ كبير في المستقبل القريب.

ولا يزال يعتقد مسؤولو باريس أنه لا يوجد نادٍ قادر على ضم نيمار في الصيف المقبل، ويستطيع دفع قيمة راتب اللاعب، لا سيما عقب أزمة فيروس كورونا.

ويتشبث باريس سان جيرمان باستمرار بخدمات اللاعبين نيمار وكيليان مبابي في الموسم المقبل، خصوصًا وأنهما بمثابة الكنز على المستوى التسويقي.