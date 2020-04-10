ميسي يرد على اهتمام إنتر ميلان!

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، رد على إمكانية انتقاله للعب بصفوف إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية قد ذكرت، الأربعاء، أن إنتر ميلان بدأ أولى خطوات التفاوض مع ميسي، حول الانضمام للفريق.

وردا على مثل هذه التقارير، قال نجم التانغو عبر حسابه على "إنستغرام": "هذه أخبار مزيفة، ونفس الشيء بالنسبة للتقارير التي تربطني بفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني".

وختم قائد البارسا بقوله "لحسن الحظ لا أحد يصدقهم".

ولم يلعب ميسي كمحترف بقميص أي فريق سوى البلوغرانا، ورغم كل ما تردد من قبل عن إمكانية رحيله، إلا أنه يبقى دائما في القلعة الكاتالونية.