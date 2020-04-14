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توتنهام يرد على اهتمام برشلونة بضم لاعبه

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 09:27

توتنهام يرد على اهتمام برشلونة بضم لاعبه
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تانغي ندومبيلي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توتنهام ليس مستعدًا للاستماع إلى عروض لندومبيلي، رغم التقارير الأخيرة حول وجود أزمة بين اللاعب والمدير الفني للفريق جوزيه مورينيو.

وكان توتنهام قد تعاقد مع ندومبيلي من صفوف ليون مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، وينتهي عقده في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة "يتذكر النادي الإنجليزي، أنه قبل عام قام بجهد واضح ودفع مبلغا ماليا كبيرا، ولا يفكر في بيع ندومبيلي".

وأشار التقرير، إلى أن ندومبيلي، يُثير إعجاب مسؤولي برشلونة، لأنه مناسب جدًا للإمكانيات المطلوبة لتدعيم خط وسط الفريق، مع الرحيل المحتمل لأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.


#برشلونة
#توتنهام هوتسبير
#تانغي ندومبيلي

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من عرب 48

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