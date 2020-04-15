  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرسنال يدخل صراع التعاقد مع كوتينيو

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 10:08

آرسنال يدخل صراع التعاقد مع كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ومن المرجح عدم تفعيل بند شرائه، بينما لا يريد برشلونة الإبقاء عليه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال سيدخل سباق الحصول على خدمات كوتينيو، إلى جانب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويكافح برشلونة من أجل إيجاد مشترٍ لكوتينيو، حيث يتطلع لاستعادة 142 مليون جنيه إسترليني، التي دُفعت لضمه من ليفربول.

ولا يمانع برشلونة من خروج كوتينيو على سبيل الإعارة مرة أخرى، بشرط وضع بند إلزامية الشراء، أو بيعه نهائيًا هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وستتحمل الأندية المهتمة بكوتينيو، دفع نصف راتبه مع برشلونة، والذي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حال ضمه على سبيل الإعارة.


#آرسنال
#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#تشيلسي
#مانشستر يونايتد

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار مهدد بعدم العودة إلى فرنسا
نيمار مهدد بعدم العودة إلى فرنسا

2020-04-15

نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ
نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

2020-04-14

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو
مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو

2020-04-14

الأكثر قراءة

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

2020-04-14
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

2020-04-14
معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

2020-04-14
نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و

نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و"يمينا" ينشق عن كتلة اليمين

2020-04-14
ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

2020-04-14