آرسنال يدخل صراع التعاقد مع كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ومن المرجح عدم تفعيل بند شرائه، بينما لا يريد برشلونة الإبقاء عليه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال سيدخل سباق الحصول على خدمات كوتينيو، إلى جانب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويكافح برشلونة من أجل إيجاد مشترٍ لكوتينيو، حيث يتطلع لاستعادة 142 مليون جنيه إسترليني، التي دُفعت لضمه من ليفربول.

ولا يمانع برشلونة من خروج كوتينيو على سبيل الإعارة مرة أخرى، بشرط وضع بند إلزامية الشراء، أو بيعه نهائيًا هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وستتحمل الأندية المهتمة بكوتينيو، دفع نصف راتبه مع برشلونة، والذي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حال ضمه على سبيل الإعارة.