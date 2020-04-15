إنتر ميلان يحدد بديلا من برشلونة مقابل لاوتارو

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي حدد مطلبه من برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الصيف القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يريد أن يعرض على البارسا، مبادلة لاوتارو بأنطوان غريزمان، مهاجم الفريق الكاتالوني.

لكن إن لم يوافق مسؤولو البلوغرانا على ذلك، سيتوجه النيراتزوري نحو المهاجم الجابوني في صفوف آرسنال، بيير أوباميانغ، الذي ربطته تقارير صحفية أيضا ببرشلونة وريال مدريد.

ويمتلك لاوتارو في عقده شرطًا جزائيًا، بقيمة 111 مليون يورو، يحق له تفعيله فقط، خلال أول 15 يومًا من تموز/يوليو المقبل.

ولا يهدف إنتر لبيع نجمه الأرجنتيني، لكنه طالب أسرته بتوضيح خططها الصيفية، حتى يتمكن النادي من الإعداد للمستقبل بدوره.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة النيراتزوري مع لاوتارو، بمجرد أن تتاح الفرصة، وقد يطلب اللاعب حينها الموافقة على انتقاله لبرشلونة، وفقا لـ"لاجازيتا ديلو سبورت".