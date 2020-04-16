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"يويفا" سيناقش استئناف مباريات كرة القدم الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 23:48

"يويفا" سيناقش استئناف مباريات كرة القدم الأسبوع المقبل
(أ ب)
عرب ٤٨

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن يعقد اجتماعًا للجنة التنفيذية، في تاريخ 23 نيسان/ أبريل، من أجل مناقشة إمكانيات العودة إلى الملاعب واستئناف مباريات موسم كرة القدم بظلال فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي بسبب الجائحة التي أدت إلى تأجيل بطولة أوروبا 2020 للعام المقبل وكذلك بطولات الأندية المحلية والقارية.

وتناقش اتحادات كرة القدم وروابط البطولات المحلية والأندية إضافة إلى اللاعبين سبل استكمال الموسم في أوروبا وضمان سلامة اللاعبين والحكام.

وأكد الـ"يويفا" بوضوح أنه يريد من أعضائه استكمال البطولات المحلية بدلا من إلغائها. ويأمل أيضا في استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال اليويفا في بيان إن هذا الاجتماع، الذي تسبقه جلسة يوم الثلاثاء المقبل لأمناء 55 اتحادًا محليًا، "سيناقش آخر تداعيات جائحة كورونا على الكرة الأوروبية".

وأضاف الـ"يويفا" أن هذه الاجتماعات التي ستعقد عبر تقنية الفيديو عن بُعد "ستبحث تطورات المسابقات المحلية والأوروبية".


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من عرب 48

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