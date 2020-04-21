سان جيرمان يسعى لضم دوناروما في صفقة تبادلية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لاستغلال حارس مرماه المعار إلى ريال مدريد، ألفونس أريولا، من أجل إبرام صفقة تبادلية.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن سان جيرمان لن يتمكن من تفعيل خيار شراء سيرجيو ريكو، حارس المرمى المعار من إشبيلية.

وأضافت أنَّ أريولا أيضًا لن يبقى في العاصمة الإسبانية بعد انتهاء إعارته للريال بنهاية الموسم الجاري، ولا يرى أيضًا أنَّ مستقبله سيكون بصفوف النادي الباريسي في ظل تواجد الكوستاريكي كيلور نافاس بشكل أساسي.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أنَّ "إدارة النادي الباريسي، تنوي استغلال أريولا في صفقة تبادلية، بشراء جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان".

وذكرت أنَّ خطوة انتقال ألفونس أريولا، إلى صفوف ميلان ستسعده كثيرا، لأنها ستضمن له المشاركة أساسيًا، وبالتالي الحفاظ على فرص تواجده بقائمة فرنسا باليورو، الصيف المقبل.