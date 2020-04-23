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"يويفا" يؤجل بطولة أوروبا 2021 للنساء

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 17:30

"يويفا" يؤجل بطولة أوروبا 2021 للنساء
رئيس اليوفيا، بلاتيني (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، عن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للنساء في إنجلترا للعام التالي وحدد الاتحاد تاريخ انطلاق المسابقة في تموز/ يوليو عام 2020، وتم إقرار ذلك في اجتماع للجنة التنفيذية انعقد اليوم الخميس.

وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر اليويفا في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات في السادس من تموز/ يوليو بينما يقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه قرر فورا دفع 70 مليون يورو للأندية التي تخلت عن لاعبيها لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ودوري الأمم الأوروبية.

وكان مقررا دفع هذه المبالغ بمجرد انتهاء مباريات الأدوار الفاصلة المؤهلة لكاس أوروبا 2020 التي كانت مقررة في آذار/ مارس الماضي وتم تأجيلها بسبب توقف المسابقات على خلفية فيروس "كوفيد-19".


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