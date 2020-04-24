برشلونة ويوفنتوس يخططان لصفقة تبادلية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يسعيان لإبرام صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لإذاعة "RAC-1" الكاتالونية، فإنَّ برشلونة ويوفنتوس يفكران في إجراء صفقة تبادلية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، مشيرة إلى أنَّ الناديين يعملان بالفعل على صفقة تبادلية.

وأضافت أن برشلونة يفكر في ضم ميرالم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، موضحة أن البوسني يحظى بإعجاب كبير من النادي الكاتالوني.

وتابعت أن يوفنتوس في المقابل يريد ضم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب خط وسط البارسا، الذي يتمتع بإمكانات كبيرة.

وختمت أنه سيكون من الصعب التفكير في صفقة تبادلية بين لاعب يبلغ من العمر 30 عامًا (بيانيتش)، مع لاعب ذو 23 عامًا (آرثر)، مشيرة إلى أن الصفقة قد تتضمن مبلغ مالي يدفعه يوفنتوس.