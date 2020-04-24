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هالاند يحلم باللعب بجوار مبابي في ريال مدريد

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 09:32

هالاند يحلم باللعب بجوار مبابي في ريال مدريد
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، يطمح للعب بجوار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الفريق الملكي يسعى لضم الثنائي، في صيف 2021 أو 2022 على أقصى تقدير.

وذكرت الصحيفة أن هالاند (19 عامًا)، اعترف لأحد أقاربه بأنه متحمس لما يمكن أن يفعله مع مبابي، خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولمع اسم هالاند بقوة في سماء الكرة الأوروبية، هذا الموسم، بعد تألقه بقميص فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي، في دوري الأبطال.

كما استكمل هذا التألق، بعدما انضم إلى دورتموند في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويملك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي الألماني، بقيمة 75 مليون يورو.

على الجهة الأخرى، يرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، في الوقت الذي يرفض فيه كل محاولات ناديه للتجديد.

وبالتالي قد يرحل خلال صيف 2021، كي يتجنب سان جيرمان مغادرته مجانًا بعد ذلك.


#إيرلينغ هالاند
#ريال مدريد
#كيليان مبابي

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