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كريستيانو باق في يوفنتوس لموسمين آخرين

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 15:00

كريستيانو باق في يوفنتوس لموسمين آخرين
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيظل في صفوف يوفنتوس الإيطالي حتى انتهاء مدة عقده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإنه تأكد بقاء رونالدو مع يوفنتوس لموسمين آخرين، وذلك حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وكانت بعض التقارير قد زعمت احتمالية عودة كريستيانو لريال مدريد عقب تحسن علاقة اللاعب البرتغالي مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي يوفنتوس على تواصل دائم مع اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن رونالدو أعلن الولاء للسيدة العجوز حتى نهاية عقده.

وأوضحت أن فيروس كورونا أضر كثيرًا بعالم الساحرة المستديرة، كما تعرض يوفنتوس لبعض النتائج السلبية، إلا أن الوباء أكد عدم وجود طلاق بين كريستيانو والسيدة العجوز.

وقالت الصحيفة إن الطرفين لديهما عدة أسباب لمواصلة العمل معًا، أبرزها العلاقة القوية بين رونالدو ويوفنتوس بالإضافة إلى وجود حالة مرتفعة من الرضا المتبادل.

وأضافت أن ما صنعه كورونا في عالم كرة القدم، جعل رونالدو لا يفكر في البحث عن مستقبله خارج يوفنتوس.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس

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