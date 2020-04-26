أوباميانغ يحدد وجهته القادمة

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيمريك أوباميانغ، حسم وجهته المقبلة بعد تردد الأنباء حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم.

وارتبط اسم أوباميانغ بالانتقال لأكثر من نادٍ سواء في البريمييرليغ، أو في دوريات أخرى، علمًا بأنَّ عقده مع آرسنال، ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي، اليوم السبت، إنَّ أوباميانغ يفضل الانتقال لإنتر ميلان، إذا انتقل لاوتارو مارتينز مهاجم النيراتزوري لبرشلونة.

ويعتبر برشلونة لاوتارو مارتينيز، هدفًا أساسيًا بالنسبة له، الصيف المقبل، من أجل تعزيز خط هجومه.

وكان أوباميانغ، هدفًا محتملاً أيضًا للانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن عمره (31 عامًا)، جعل أسهمه تتراجع في البرنابيو.

ولا يعتبر أوباميانغ جديدًا على ملعب سان سيرو، فقد لعب من قبل في صفوف ميلان، قبل الانتقال عام 2012 إلى سانت إيتيان.